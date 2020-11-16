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TOKAT

İstanbul'da çalınan sondaj makinesi Tokat'ta bulundu: Değeri iki milyon lira!

İstanbul'da çalındı Tokat'ta bulundu: Değeri iki milyon lira!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 10 ay önce çalınan sondaj makinesi yüzlerce kilometre öteden Tokat'ta ir depoda bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liralık sondaj makinesi sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
2 milyon lira değerinde olan sondaj makinesi ise sahibine teslim edildi.
2 milyon lira değerinde olan sondaj makinesi ise sahibine teslim edildi.

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde İlker Balık'a ait sondaj makinesi 10 ay önce çalındı. Çalışma başlatan polis ekipleri, makinenin Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olduğunu belirledi.

İlçede bir depoda olduğu belirlenen sondaj makinesi Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi.

Çalınan sondaj makinesi.
İfadesi alınan depo sahibi M.Ş., depoyu kiraya verdiğini söyleyince savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

2 milyon lira değerinde olan sondaj makinesi ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Sondaj makinesine kavuşan İlker Balık, "Dün gelen haberle adeta tekrar hayata döndüm. Reşadiye polisinin çalışması sonucu sondaj makinem sanayi sitesinde bulundu. Polisimize çok teşekkür ediyorum, Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

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