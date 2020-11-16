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Dünyanın en büyük ticaret anlaşması

Dünyanın en büyük ticaret anlaşması

Asya-Pasifik’teki 15 ülke dün dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı. Çin, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya, Endonezya ve Malezya’nın aralarında olduğu ülkeler 2,1 milyarlık nüfusa ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın %30’una tekabül ediyor. Anlaşmayla Çin’in bölgedeki etkisi genişlerken ABD ve Avrupa dışarıda kalmış oldu. Singapur Başbakanı Loong, “8 yıl boyunca 46 müzakere ve 19 bakanlık düzeyinde görüşmelerin ardından bugünlere geldik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlaşmayla Çin’in bölgedeki etkisi genişlerken ABD ve Avrupa dışarıda kalmış oldu.
Anlaşmayla Çin’in bölgedeki etkisi genişlerken ABD ve Avrupa dışarıda kalmış oldu.

Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke, dün, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı. 2,1 milyarlık nüfusu kapsayan RCEP, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 30’una tekabül ediyor. Bu ticaret anlaşması, aynı zamanda Donald Trump’ın başkanlığı sırasında ABD’nin ağırlığının azalmasının ardından, Çin’in bölgedeki etkisini genişletme ve kurallarını belirleme yolu olarak da görülüyor. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) 37. Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen RCEP görüşmesinde, ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderleri, 8 yıl süren müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı.

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KAN, TER VE GÖZYAŞI

Görüşmede konuşan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, RCEP anlaşmasını büyük bir dönüm noktası olarak niteleyerek, “8 yıl boyunca yapılan 46 müzakere ve 19 bakanlık düzeyinde görüşmelerin ardından bugünlere geldik. Bu süreçte yorulmadan çalışan ilgili ülkeler ve bakanların çabalarına çok minnettarım” dedi. Malezya Uluslararası Ticaret Bakanı Muhammed Azmin Ali ise RCEP’in kan, ter ve gözyaşıyla örülmüş sekiz yıl süren pazarlıkların sonucu varılmış bir anlaşma olduğunu belirterek, bölgede yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

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ÇOK TARAFLILIĞIN ZAFERİ

  • Çin Başbakanı Li Kıçiang, RCEP anlaşmasının serbest ticaret ve çok taraflılığın zaferi olduğunu belirtti. Başbakan Li, zirvede yaptığı konuşmada, anlaşmanın, bölgesel kalkınma ve refaha ivme kazandırmasının yanı sıra küresel ekonomik iyileşme ve büyümeye katkıda bulunacağını kaydetti.

Li Kıçiang

Li, anlaşmanın, Doğu Asya bölgesel iş birliğinin önemli bir başarısı olmasının yanında serbest ticaretin ve çok taraflılığın bir zaferi olduğunu vurguladı.

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MÜZAKERELER 2012’DE BAŞLADI

  • Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP anlaşması için ASEAN üyesi ülkeler ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan arasında müzakereler 2012’de başlamıştı. 2 yıl içinde sonuçlandırılması hedeflenen anlaşma, bölge ülkelerinin farklı ticari öncelikleri nedeniyle sürekli ertelenmişti.

HİNDİSTAN ÇEKİLMİŞTİ

Geçen yıl ASEAN Artı Üç zirvesinde Hindistan, Çin ürünlerinin Hindistan’a ucuz fiyatlarla girmesinden endişe duyarak RCEP müzakerelerinden çekilmişti. RCEP anlaşmasının Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hakimiyetini arttıracağı öngörülürken, ABD ve Avrupalı şirketleri serbest ticaret bölgesinin dışında bırakarak, dezavantajlı konuma getireceği düşünülüyor.

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