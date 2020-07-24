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AMERİKA

ABD ve Çin arasında gerilim: Başkonsolosluk krizi devam ediyor

Beyaz Saray'dan Çin'e çağrı: Bize misilleme yapacaklarına kötü niyetli eylemlerine baksınlar

ABD geçtiğimiz günlerde Çin'den Houston Başkonsolosluklarını kapatmasını istemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, konuya ilişkin, "Çin'e bize misilleme yapmak yerine, kendi kötü niyetli eylemlerine bakma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kayleigh Mcenany
Kayleigh Mcenany

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin'den Houston Başkonsolosluğunu kapatmasını istemesi konusunda, "Bu adımı Amerikan halkının fikri mülkiyeti ve özel bilgilerini korumak için attık." ifadesini kullandı.

"Kendi kötü niyetli eylemlerini düşünsünler"

  • Çin Komünist Partisinin uzun yıllardır Amerikan teknolojisi ve fikri mülkiyetini ticari kazanç için kullandığını vurgulayan McEnany, "Çin'e bize misilleme yapmakyerine, kendi kötü niyetli eylemlerine bakma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

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Başkonsolosluk krizi nasıl başladı?

ABD ve Çin arasındaki gerginlik, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de en çok vaka ve ölüye yol açmasının ardından artmıştı.

  • ABD, 21 Temmuz'da, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı konuşmada, "Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapattık çünkü burası casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi olarak kullanılıyordu." ifadesini kullanmıştı.

  • Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirilmişti.
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