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Dünya Çinden ABDnin konsolosluk kararına karşı hamle
AMERİKA ASYA

Çin’den ABD’nin konsolosluk kararına karşı hamle

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. ABD'nin kararı sonrası Çin’den karşı hamle geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneybatısında bulunan Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

Haber Merkezi İHA
Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğu kapatılacak.
Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğu kapatılacak.

ABD’nin 22 Temmuz’da Çin’den Teksas’ın Houston şehrindeki Başkonsolosluğu’nu kapatma talimatına misilleme olarak Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da ABD’nin Başkonsolosluğunu kapatma talimatı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneybatısında bulunan Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çıngdu’daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği, konu hakkında ABD’ye bilgi verildiği aktarıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı kapatma kararına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Chengdu konsolosluğunun 1985 yılında açıldığı ve 150’si Çinli olmak üzere yaklaşık 200 çalışanının olduğu belirtiliyor.

  • ABD, 22 Temmuz’da Çin’den Houston’daki Başkonsolosluğu’nu 72 saat içinde kapatmasını istemişti. Çin’den gelen ilk açıklamada ABD’nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ifade edilmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini açıklamıştı.

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Belgeler yakıldı iddiası

Houston itfaiyecileri, Çin başkonsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını iddia etmiş, sosyal medyada yayılan görüntülerde belge ve kağıtların yakıldığı görüntüler hızla yayılmıştı.

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