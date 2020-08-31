G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye ekonomisinin de salgın sürecindeki performansı belli oldu.
- Ekonomi nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülme kaydetti.
TÜRKİYE EN İYİ PERFORMANS SERGİLEYEN 7. ÜLKE
Beklentilerin altında gelen bu küçülmeyle Türkiye, şu ana kadar 2. çeyrek büyüme verisi açıklayan G20 ülkeleri arasında Türkiye iyi performans gösteren 7. ülke oldu.
SADECE ÇİN BÜYÜDÜ
Şu ana kadar sadece Çin 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre büyüme açıkladı.
Çin'in büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 3,2 oldu.
- BÜYÜME RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE
- Çin 3,2
- Güney Kore -2,9
- Endonezya -5,32
- Rusya -8,5
- Hollanda -9,3
- İsviçre -9,3
- TÜRKİYE -9,9
- Japonya -10,0
- Almanya -11,3
- Kanada -13,5
- AB -15
- İtalya -17,3
- Meksika -18,7
- Fransa -19,2
- İspanya -22,1
- Birleşik Krallık -22,8
- ABD -31,7
BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından rakamlarla ilgili paylaşımda bulundu.
- "Türkiye'nin kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi" diyen Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" ifadelerini kullandı.