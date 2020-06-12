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Gündem İstanbulda çiftler, nikah için istedikleri tarihe gün bulamıyor
İSTANBUL

İstanbul'da çiftler, nikah için istedikleri tarihe gün bulamıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya evine girme hayallerini ertelemek zorunda kalan çiftler, normalleşme süreciyle tekrar belediyelere başvurmaya başladı. Yaz aylarında nikahlarını kıydırmak isteyen genç çiftler, istedikleri tarihte gün bulmakta zorluk yaşıyor. İstanbul'un birçok ilçesinde haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu nikah için yer bulunmazken bazı ilçelerde hafta içi nikah tarihi veriliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyaevine girme hayallerini ertelemek zorunda kalan çiftler, normalleşmeyle birlikte nikah için belediyelere başvuruyor ancak bu kez de istediği tarihe gün bulamıyor.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında başlayan ve Türkiye'de de mart ayında ilk vakanın görüldüğü Kovid-19 salgını, evlenme hazırlığında olan çiftleri de etkiledi.

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Bazı çiftler salgın sonuna kadar evlenmeme kararı aldı

Salgın sürecinde bazı çiftler az sayıda davetli ya da sadece şahitlerle evlenmeyi tercih ederken, bazıları nikahlarını ileri bir tarihe erteledi, kimisi de salgın sonuna kadar evlenmemeye karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde "Nikah salonlarının 15 Haziran'da, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağını" açıklamasının ardından genç çiftleri yeniden evlilik heyecanı sardı.

Nikah tarihi alabilmek için belediyelerin yolunu tutan çiftler, bu kez de nikah dairelerindeki yoğunlukla karşılaştı.

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Çiftler hafta sonu tarihlerine gün bulmakta zorlanıyor

İstanbul'un birçok ilçesinde haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk yaşanıyor. Genelde erken tarihlerde hafta sonu nikah için yer bulunmazken, bazı ilçelerde hafta içi nikah tarihi veriliyor.

Nikah daireleri, önceliği pandemi döneminde nikahlarını erteleyen çiftlere veriyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle yaz aylarında nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, hafta sonu tarihlerine gün bulmakta zorlanıyor.

Beyoğlu Belediyesi'nde haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayında evlenecek çiftler nikah için gün bulmakta zorluk çekiyor. Bu aylarda hafta sonu nikah tarihlerinin tamamı dolu. Hafta içinde başvuru yapan çiftlere belediye, nikah için 15 gün sonraya boş gün bulunuyorsa tarih veriyor.

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Ümraniye Belediyesi, pandemi sürecinde nikahlarını erteleyen çiftlere gün için öncelik veriyor. Belediye yeni gelen nikah taleplerini de karşılıyor. Hafta içinde yapılan nikah başvuruları için sonraki haftaya gün veriliyor. Temmuz ayında hafta sonu nikah tarihleri ise dolmuş durumda. Ağustos ayında da pazar günlerinin tamamı doldu. Ekim, kasım ve aralık ayındaki nikah günleri ise boş.

Pendik Belediyesi de pandemi döneminde çiftlere haziran ayı ve sonrası için nikah günü verdi. İlçede temmuz, ağustos, eylül aylarında günler dolu olduğundan çiftler nikah için tarih bulmakta zorluk yaşıyor.

Üsküdar Belediyesi'nde nikah için çiftler haziran, temmuz ağustos ve eylül ayındaki hafta sonlarının dolu olmasından dolayı gün bulamıyor. Belediye hafta içindeki nikah günlerine ise tarih verebiliyor.

Esenyurt Belediyesi temmuz ayında evlenmek isteyen çiftlere gün vermeye başladı. Daha önce günde 20-30 nikah başvurusu alan belediyede, nikah ve düğünlerin serbest olacağı haberiyle birlikte başvuru sayısı günlük 100'e yaklaştı.

Küçükçekmece Belediyesi, pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen nikahlar için çiftlere uygun günlerde tarih veriyor. Belediye, yeni başvurulara hafta içi temmuz ayı, hafta sonu ekim ve kasım ayları için gün veriyor.

Bahçelievler Belediyesi'nde ise çiftler, nikah günü alabilmek için yoğunluk oluşturuyor. Haziran ve temmuz ayındaki nikah tarihlerinde yoğunluk artmış durumda.

Gaziosmanpaşa Belediyesi de pandemi döneminde ertelenen nikahlara yeni tarihler vermeye başladı. Ayrıca belediye yeni başvuru yapan çiftlere de uygun günlere randevu veriyor.

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