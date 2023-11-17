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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.

11:37 - 17/11/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.


Açıklamada, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verildiği tespit edilen "illegal mescit yapılanmasına" yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.


Kent genelinde 9 ilçedeki 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adreslerde yakalanan 7 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.


Operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



#İstanbul
#operasyon
#DEAŞ
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