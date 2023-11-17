İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Yunanistan ile yapılan toplantı ile ilgili olarak "Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege’de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır." dedi. Güler, bu yılın başından bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.