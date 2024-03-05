İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın ülkeye yönelik yaptığı eylemleri gözönünde bulundurarak, silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda bir evde 79 adet ekstaziyle yaklaşık 330 gram narkotik madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.