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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

11:37 - 5/03/2024 Salı
DHA
12 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.
12 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın ülkeye yönelik yaptığı eylemleri gözönünde bulundurarak, silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda bir evde 79 adet ekstaziyle yaklaşık 330 gram narkotik madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.



#DEAŞ
#terör operasyonu
#İstanbul
34 dakika önce
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