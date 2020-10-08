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İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 kişi gözaltında

İstanbul’un 15 ilçesinde DEAŞ baskını: 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 15 ilçede gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'un 15 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonları düzenlendi.
İstanbul'un 15 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonları düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında örgüte mensup aralarında ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen 19 şüpheli için il genelindeki 15 ilçede gece yarısı operasyon düzenlenmişti.

15 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.
  • Zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
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Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.
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Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
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Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
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Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı.
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Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.
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Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.
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Aracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; “İstanbul'un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum.
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Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.
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Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.
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Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü.
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Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun.
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Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum şeklinde konuştu.
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Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti.
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.
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İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günleri için İstanbul'a yönelik şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş arabasını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ederken, aracını evinin önünden ayırmayan ise halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.
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