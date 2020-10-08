İstanbul’un 15 ilçesinde DEAŞ baskını: 17 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.

Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum şeklinde konuştu.

Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü.

Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.

Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.

Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı.

Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.

Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.

İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da

Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günleri için İstanbul'a yönelik şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş arabasını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ederken, aracını evinin önünden ayırmayan ise halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.