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İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'a yönelik 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

16 ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul’a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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