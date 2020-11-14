İstanbul'un 9 ilçesinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Ekonomi

Faiz düştükçe büyüme artıyor

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı baltalayan yüksek faiz, ekonomik büyümenin önündeki en büyük bariyer olarak duruyor. Son 10 yıllık fotoğraf, faizlerin yüksek olduğu yıllarda ekonominin küçüldüğünü, faizin düşük olduğu yıllarda ise Türkiye’nin güçlü büyüme kaydettiğini gösteriyor.