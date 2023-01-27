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İstanbul'da DEAŞ, El Kaide ve HTŞ operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ Terör Örgütü üyelerinin dini istismar ederek çatışma bölgelerinde ve illerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler tespit edilen İstanbul'da 7 ilçede 12 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.