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İstanbul'da El Kaide DEAŞ ve HTŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da El Kaide, HTŞ ve DEAŞ gibi radikal terör örgütlerine yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

09:36 . 27/01/2023 Cuma
IHA
İstanbul'da DEAŞ, El Kaide ve HTŞ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ, El Kaide ve HTŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ Terör Örgütü üyelerinin dini istismar ederek çatışma bölgelerinde ve illerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler tespit edilen İstanbul'da 7 ilçede 12 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.



#İsanbul
#DEAŞ
#terör
#El Kaide
2 saat önce
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İstanbul'da El Kaide DEAŞ ve HTŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı
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