Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla muhalefete seslendi. 2023 seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan PKK elebaşı Kalkan, muhalefet partilerine "2023 değişim yılı olmalı" mesajı gönderdi. Duran Kalkan, "Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." dedi.