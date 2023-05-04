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İstanbul’da DEAŞ'a yönelik şafak baskını: Sekiz gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 8 kişi yakalandı.

08:53 . 4/05/2023 Perşembe
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarı bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.


Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.




#DEAŞ operasyonu
#İstanbul operasyon
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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