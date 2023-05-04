İstanbul’da DEAŞ'a yönelik şafak baskını: Sekiz gözaltı

Denizli’de kaçakçılık yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 185 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 23 bin 250 kişi sorgulanırken, aranması olan 114 şahıs tutuklandı.