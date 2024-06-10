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İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon: Üç zanlı tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

23:39 - 10/06/2024 Monday
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen "havala" sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


#İstanbul
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#operasyon
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