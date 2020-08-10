İstanbul sokaklarına virüs gibi yayılan değnekçilere operasyon: 20 şüpheli suçüstü paketlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçilik yaparak aracını park eden vatandaşlardan para isteyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

GÜNDEM Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali: Boş sokak için 10 TL

14 FARKLI NOKTADA 20 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI

3 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş ilçelerinde 14 farklı noktada denetim yapan ekipler, 20 şahsı suçüstü gözaltına aldı.

OYNAT 00:59 Taksim değnekçilerin işgali altında Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi. BiP'te paylaş

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ADLİ İŞLEM YAPILDI

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.



