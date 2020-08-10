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Gündem İstanbul sokaklarına virüs gibi yayılan değnekçilere operasyon 20 şüpheli suçüstü paketlendi
İSTANBUL

İstanbul’da değnekçilere operasyon: 20 gözaltı

İstanbul sokaklarına virüs gibi yayılan değnekçilere operasyon: 20 şüpheli suçüstü paketlendi

İstanbul'da son günlerde artan sokaklardaki değnekçilere karşı emniyet ekipleri şehrin birçok ilçesinde operasyon yaptı. Değnekçilere karşı düzenlenen operasyonda haksız kazanç sağlayan 20 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul sokaklarında değnekçi skandalı...
İstanbul sokaklarında değnekçi skandalı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçilik yaparak aracını park eden vatandaşlardan para isteyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali: Boş sokak için 10 TL
GÜNDEM
Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali: Boş sokak için 10 TL

14 FARKLI NOKTADA 20 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI

  • 3 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş ilçelerinde 14 farklı noktada denetim yapan ekipler, 20 şahsı suçüstü gözaltına aldı.

Taksim değnekçilerin işgali altında
OYNAT 00:59
Taksim değnekçilerin işgali altında
Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Fatih'te değnekçilik yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
OYNAT 00:32
Fatih'te değnekçilik yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
Fatih'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, değnekçilik yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin otopark için polisten 20 lira istediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyetinden değnekçilere operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
OYNAT 00:46
İstanbul Emniyetinden değnekçilere operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Korsan otoparkçılık, değnekçilik' yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


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Değnekçilere operasyon

Değnekçilere operasyon

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