İstanbul'da riskli binalarda yaşayanlar, büyük deprem ihtimaline rağmen bina testine direniyor. İBB ve İTÜ’nün ‘Hızlı tarama ile bina testi’ uygulamasına başvurusu gelen 162 bin binadan 79 bininde, maliklerin çoğunluğu izin vermediği için test yapılamadı. İncelenen 35 bin binanın yarısı yüksek ya da çok yüksek riskli çıktı.