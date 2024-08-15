Deprem
AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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#Gemlik
2 saat önce
AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
İstanbul'da riskli binalarda yaşayanlar, büyük deprem ihtimaline rağmen bina testine direniyor. İBB ve İTÜ’nün ‘Hızlı tarama ile bina testi’ uygulamasına başvurusu gelen 162 bin binadan 79 bininde, maliklerin çoğunluğu izin vermediği için test yapılamadı. İncelenen 35 bin binanın yarısı yüksek ya da çok yüksek riskli çıktı.
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