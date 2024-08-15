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AFAD duyurdu: Marmara'da sabah saatlerinde korkutan deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Sarsıntı, deniz tabanındaki aktif fay hatları üzerinde gerçekleşti ve çevredeki bazı kıyı bölgelerinde hafifçe hissedildi.

07:14 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:16 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.



Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.




#AFAD
#deprem
#Gemlik
2 saat önce
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