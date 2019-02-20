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İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

İstanbul'da deprem paniği: Vatandaş sokağa döküldü

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. İstanbul’da depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Haber Merkezi IHA
Depremden korkan vatandaşlar sokağa döküldü.
Depremden korkan vatandaşlar sokağa döküldü.

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul’da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı.

Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi. Depremi hisseden bir vatandaş, "Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı" dedi.

Depremi hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa koştuklarını ifade etti.

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