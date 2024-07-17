İstanbul'da dev operasyon: 40 milyon lira değerinde kaçak ve sahte kozmetik ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasadışı olarak Türkiye'ye getirilen ve benzerleri Türkiye'de üretilen sahte kozmetik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen, 575 bin adet güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.