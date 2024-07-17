|
Gündem

İstanbul'da dev operasyon: 40 milyon lira değerinde kaçak ve sahte kozmetik ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak ve benzerleri Sultangazi'deki bir imalathanede üretilen sahte kozmetik ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen, 575 bin kaçak ve sahte kozmetik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

12:23 - 17/07/2024 Çarşamba
DHA
575 bin adet sahte ürüne el konuldu
575 bin adet sahte ürüne el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasadışı olarak Türkiye'ye getirilen ve benzerleri Türkiye'de üretilen sahte kozmetik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri Sultangazi'deki bir imalathaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen, 575 bin adet güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Sahte kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan imalathane ise, sağlık ekipleri tarafından mühürlendi.

Ele geçirilen kaçak ve sahte kozmetik ürünleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.



#İstanbul
#kozmetik
#operasyon
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Başıboş köpek düzenlemesi son durum: Sokak köpekleri için yeni düzenlemeler ve maddeler