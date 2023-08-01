İstanbul'da dev operasyon: Ambarlı Limanı'nda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda 225 metrik ton kaçak fuel-oil ile 40 metrik ton dizel denizcilik yakıtına el koydu.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen konteyner gemisinden şüphelenen ekipler gemiyi kontrole tabi tuttu. Kontrol esnasında beyan dışı olduğu tespit edilen 61,606 metrik ton fuel oil ile birlikte 14,553 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.

İkinci operasyonda, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde bir başka konteyner gemisi incelemeye alındı. Ekipler gemiyi yakıt ölçüm sistemine yönlendirdi. Ölçüm sonucunda 110,446 metrik ton fuel oil cinsi ile 22,59 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı beyan dışı olduğu tespit edildi.