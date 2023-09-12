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İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket edildiği, giriş kapıları ve odaları çelik levhalar ile güçlendirilen, kozmik odaların bulunduğu, bu odalarda örgütün sözde yurt dışı merkez komitesi ile yazışmalarının yapıldığı tespit edildi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelilerden sekizinin serbest kaldığı, ikisinin de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

19:48 . 12/09/2023 Salı
DHA
Şişli'de DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Şişli'de DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde DHKP/C Terör Örgütü'nün saklandığı düşünülen İdil Kültür Merkezi'ne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden sekizi serbest kalırken iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İstanbul Emniyetince, 8 Eylül'de DHKP/C Silahlı Terör Örgütüne yönelik Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne sabah saat 11.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda D.P., S.A., M.K., S.K., H.İ., R.Ş.,B.Y., R.A., V.D. ve E.Ç. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken örgütün yurt dışı uzantılı kişiler ile yaptıkları konuşmalar ve örgüte ait dergi, kitap broşür, dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilenler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi serbest bırakıldı. 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.



#İstanbul
#Şişli
#Terör Operasyonu
#DHKP/C
#Terör Örgütü
#İdil Kültür Merkezi
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