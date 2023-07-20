İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim yolu ile dolandırıcılık suçlarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettiren şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Ekipler 2 yıl 4 aydan 4 yıl 7 aya kadar haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheliyi dün yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 7'sinin bilişim yoluyla banka ve kredi kartlarından dolandırıcılık, 4 şüphelinin ise bilişim yoluyla hırsızlık suçları işlediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.