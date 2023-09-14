İstanbul'da dört ilçede eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu: İki bin silah imalatı yapılabilecek malzeme ile çok sayıda silah ele geçirildi

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takip yapan ekipler

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takip yapan ekipler

Adreslerde yapılan aramalarda, iki bin silah imal edilebilecek malzeme, 2 uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine sahip otomatik silah, 51 seri atış özelliğine sahip tabanca, kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.