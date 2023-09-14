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İstanbul'da dört ilçede eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu: İki bin silah imalatı yapılabilecek malzeme ile çok sayıda silah ele geçirildi

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik Kağıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, iki bin silah imal edilebilecek malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.

12:28 . 14/09/2023 Perşembe
AA
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takip yapan ekipler
Kağıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu
'nda belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, iki bin silah imal edilebilecek malzeme, 2 uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine sahip otomatik silah, 51 seri atış özelliğine sahip tabanca, kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#İstanbul
#Silah
#Kaçakçı
#Operasyon
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