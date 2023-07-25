İstanbul'da dört katlı özel bakım merkezinde yangın paniği: Vatandaşlar tahliye edildi

Arnavutköy’de oturan bazı kişiler, kokan ve rengi değişen şebeke suyu konusunun çözülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çağrıda bulundu. İmrahor Mahallesi sakinleri, son zamanlarda şebekeden gelen suyun koktuğunu ve renginde değişiklik olduğunu fark etti. Durumu İBB yetkililerine bildiren ilçe sakinleri, şimdi çözüm bekliyor.