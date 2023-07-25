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İstanbul'da dört katlı özel bakım merkezinde yangın paniği: Vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde dört katlı özel bakım merkezinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürülürken, 75 kişinin tahliye edildiği, 14 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

19:39 . 25/07/2023 Salı
AA
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın çıktı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde özel bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kavaklı Mahallesi Er Sokak'taki 4 katlı merkezin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına müdahale etti.


Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara alındı.


Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.


75 kişi tahliye edildi, 14 kişi dumandan etkilendi


İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı bakım merkezinin çatısında yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma çalışması yapılmıştır. 75 yaşlımızın kaldığı bakımevinde sakinlerin tamamı tahliye edilmiş olup, dumandan etkilenen bakımevi sakinlerinden 14'ü hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen yaşlılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."


#İstanbul
#Büyükçekmece
#Özel Bakım Merkezi
#Yangın
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