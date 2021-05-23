Gündem İstanbulda drift pahalıya mal oldu Sürücüye 9 bin 378 lira ceza
İSTANBUL

İstanbul'da drift pahalıya mal oldu: Sürücüye 9 bin 378 lira ceza

İstanbul Küçükçekmece'de drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye toplam 9 bin 378 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda drift pahalıya mal oldu: Sürücüye 9 bin 378 lira ceza
Küçükçekmece’de drift atan maganda kamerada.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 14 Nisan'da Birinci İkitelli Caddesi üzerinde 34 CLY 612 plakalı araç sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Sebahattin Ç'yi yakaladı. Sürücüye, drift yapmaktan 6 bin 700, abartı egzoztan 1339, çakar ve siren tertibatı kullanmaktan 1339 lira olmak üzere toplam 9 bin 378 lira para cezası uygulandı.

Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
OYNAT 00:59
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
Küçükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında 9 bin 378 bira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.


Ayrıca Sebahattin Ç'nin sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

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