Gündem İstanbulda düğün konvoyunda yol kesip terör estiren magandalar kamerada
İSTANBUL

İstanbul’da düğün konvoyunda yol kesip terör estiren magandalar kamerada

İstanbul’da düğün konvoyunda yol kesip terör estiren magandalar kamerada

Beyoğlu’nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bulvar üzerinde tek tekerlek üzerinde de metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalar adeta terör estirdi.

Haber Merkezi IHA
Motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti.
Motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde önceki gün saat 12.00 sıralarında motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, düğün için konvoy oluşturdu. Burada bir süre bekleyen grup ardından sokak arasından Piyalepaşa Bulvarına doğru hareket etmeye başladı.

Her şey normal seyrinde devam ederken gruptaki motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti. İlçenin en işlek yolunu motosikletle kapatan magandalar ardından patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

İHA
Beyoğlu’nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Motosikletli magandalar daha sonra bulvar üzerinde bir tur attıktan sonra bu kez de tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Trafiğin altını üstüne getirdiler

  • Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılı olan abartı egzozlarla da trafiğin adeta altını üstüne getirdi. Bunlarla da yetinmeyen magandalar, dörtlü sinyalleri yakarak ve yavaş bir hızda seyredip karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu.

İHA
Bulvar üzerinde tek tekerlek üzerinde de metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalar adeta terör estirdi.

Trafiği birbirine katan magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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