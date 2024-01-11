İstanbul'da düzenlenen 'Kafes-30' operasyonunda şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı kişi ya da kişilerin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Bu sabah şüphelilerin yakalaması için 46 ekip ve 117 personelle şüphelilere yönelik 'Kafes-30' operasyonu düzenlendi.