İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

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İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" dedi. Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor. CHP'li ismin silah bıraktıracağı PKK'nın elebaşı Sabri Ok da geçtiğimiz günlerde, "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" demişti.
CHP Ankara listesinden aday olan DEVA Partili İdris Şahin'in geçtiğimiz aylarda FETÖ'ye yönelik yaptığı açıklamaları yeniden gündem oldu. Halk TV yayınına katılan Şahin, FETÖ terör örgütünden cemaat diye bahsederek FETÖ’cülerin mağdur edildiğini dillendirmişti. Şahin, "KHK'larla pek çok insan mağdur edildi. Sadece Fetullah Gülen cemaatine mensup olanlar değil." ifadelerini kullanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ‘Pençe-Kartal 2’ Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten ‘Şervan Korkmaz’ kod adlı Osman Acer’e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, ‘Merkaz Botan’ kod adlı Doğan Geçgel’e de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.