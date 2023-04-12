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Gündem

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

09:51 . 12/04/2023 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.





Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" dedi. Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor. CHP'li ismin silah bıraktıracağı PKK'nın elebaşı Sabri Ok da geçtiğimiz günlerde, "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" demişti.


#DEAŞ
#El Kaide
#terör
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