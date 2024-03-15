İstanbul'da eş zamanlı asayiş uygulamasında: 481 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.
Denetimin 14.00 ila 16.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan birinci aşamasına 1670 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.
İkinci aşamada ise 1712 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.
Aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 285 lira ele geçirildi.
Halka açık 602 yerde yapılan denetlemelerde 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.
Sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.