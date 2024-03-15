İstanbul'da eş zamanlı asayiş uygulamasında: 481 şüpheli yakalandı

Boğaz'ın ışıltılı manzarasında 7/24 hizmet verecek, konumu ve konseptiyle dünyada ilk ve tek olan, gençlerin ve kitap severlerin şehirdeki yeni mekanı olacak olan Yalı Kütüphanesi, Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz merkez sahilinde, denize sıfır bir konumda hizmete açıldı. Beykozlu gençlere ve ilçeye sosyal kültürel canlılık katacak kütüphane, mekâna gelen ziyaretçilere kesintisiz bir manzara ve eşsiz bir çalışma keyfi sunacak.