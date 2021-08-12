Gündem İstanbulda eş zamanlı huzur operasyonu 228 kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da eş zamanlı huzur operasyonu: 228 kişi yakalandı

İstanbul genelinde dün akşam eş zamanlı olarak yapılan 'Yeditepe Huzur' denetiminde çeşitli suçlardan aranan 228 kişi ile 150 yoklama kaçağı yakalandı. 44 ruhsatsız tabanca ve 186 fişek, 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücülere toplamda 171 bin 349 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda eş zamanlı huzur operasyonu: 228 kişi yakalandı
İstanbul genelinde dün 22'inci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün 19.00-24.00 saatleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetimlerinin bilançosunu açıkladı. 338 noktada 3 bin 602 personel, 2 deniz limanı şube botu, polis helikopterinin katılımı ile yapılan denetimlerde, 143 bin 807 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 228 kişi ile 150 yoklama kaçağı yakalandı. 756 araç ve motosiklete işlem yapılırken, 27 araç trafikten menedildi.

Sürücülere ise 171 bin 349 lira para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca, 44 ruhsatsız tabanca ve 186 fişek, 5 kilogram 204 gram uyuşturucu madde, 422 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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