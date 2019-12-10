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İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi

İstanbul'da silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri içeride yaptıkları aramada ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul’da, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘sahte çek, senet’ düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonun

ARAMA YAPAN POLİSLER DOKÜMANLARI ELE GEÇİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘sahte çek, senet’ düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri, daha sonra içeride arama yaptı, ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonun
  • Yapılan aramaların ardından örgüt üyesi oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Örgütün, silah kullanarak ‘uyuşturucu ticareti’ yaptıkları, ‘sahte çek ve senet’ düzenledikleri ileri sürüldü.

Öte yandan gözaltı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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