İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi İstanbul'da silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri içeride yaptıkları aramada ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi 10 Aralık 2019, 07:46 Son Güncelleme: 10 Aralık 2019, 07:54 İHA