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İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

20:2222/04/2025, Salı
IHA
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Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde içerisinde palet olduğu bildirilen bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde paletlerin bulunduğu bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, paletlerin olduğu belirtilen bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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