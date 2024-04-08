İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da facianın eşiğinden dönüldü. Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı.
Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, durağa yanaşan 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüslerde hasar meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. Araçların boş olması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.