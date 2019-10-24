Gündem İstanbulda fatura ödeme merkezi vatandaşı dolandırdı ortadan kayboldu
İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul'da fatura ödeme merkezi vatandaşı dolandırdı

İstanbul'da fatura ödeme merkezi vatandaşı dolandırdı ortadan kayboldu

İstanbul Maltepe'de el değiştiren bir fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, vatandaşların yaptıkları ödemeleri alıp ortadan kayboldu. Elektrik ve sularının kesilmemesi için faturalarını başka yerden yeniden ödeyen vatandaşlar, kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Dolandırıldıklarını anlayan mahalle sakinleri fatura ödeme merkezine gitti fakat içeride kimsenin olmadığını gördü.
Dolandırıldıklarını anlayan mahalle sakinleri fatura ödeme merkezine gitti fakat içeride kimsenin olmadığını gördü.

Maltepe Cevizli 'de mahalle sakinlerinin yıllardır faturalarını yatırdığı fatura ödeme merkezi, 1 ay önce el değiştirdi. Vatandaşlar, paralarını yatırdığı faturalarının ödenmediğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir
EKONOMİ
5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Soluğu fatura ödeme merkezinde alan mahalle sakinleri, içeride kimsenin olmadığını gördü. Elektrik ve sularının kesilmemesi için faturalarını başka yerden yeniden ödeyen vatandaşlar, kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Faturalarını ödeyen mahalle sakinleri mağdur oldu.

"Ben ve bütün mahalle mağduruz"

Fatura ödeme merkezine para ödeyerek mağdur olan mahalle sakinlerinden Hasan Sayar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Vatandaşların gelmesinden huylandık. Biz de baktırdık, kontrol ettirdik. Baktık ki faturalarımız ödenmemiş. Ben ve bütün mahalle mağduruz. Tanımıyorduk kendilerini yeni devralmışlardı 1 ay önce. Eskisi dürüsttü, güvenilirdi. 400 lira, 6 tane fatura yatırdım."

Elektrik faturaları sadeleşecek
EKONOMİ
Elektrik faturaları sadeleşecek

Bir başka mahalle sakini olan Meryem Yılmaz ise, şu açıklamayı yaptı:

  • "Öğrendikten sonra PTT'ye gittim. Tekrar yatırmak zorunda kaldım. Büyük söylemeyeyim bir daha böyle insanlara para yatırmayı istemiyorum. 200 liraya yakın para yatırmıştım."

Faturalarının yatırılmadığını öğrenen bir mahalle sakini şikayetçi olduğunu belirterek, "250 lira yatırdım. Benim emeklim yok, bir şeyim yok, bir yerden gelirim yok. Ben bile dolandırıldım" ifadesini kullandı.

İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Diyarbakırda HDPlilere tepki

Diyarbakır'da HDP'lilere tepki

HDP'li Sezai Temelli'ye şehit babasından anlamlı tepki.
Teröristlerden hain saldırı

Teröristlerden hain saldırı

MSB: Resulayn'da PKK/YPG saldırısında 5 asker yaralandı.
Vakti gelince<br>kapılar açılır

Vakti gelince
kapılar açılır

Cumhurbaşkanı kaymakam adayları kura töreninde konuştu.
Avrupa çaresiz

Avrupa çaresiz

​Önce görüşmek istediler, sonra ABD üzerinden açıklama yaptılar.
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Sicilya'nın bilinmeyen yüzü:<br> İslama yakınlık DNA'larında var

Sicilya'nın bilinmeyen yüzü:
İslama yakınlık DNA'larında var

​Akdeniz adasında Müslümanların 200 yıllık hakimiyetinin izleri silinmedi.
Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

​Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
Rus askerleri PYD'lilerle görüntülendi

Rus askerleri PYD'lilerle görüntülendi

​Teröristlerin kollarındaki peçleri söktüğü dikkatlerden kaçmadı.

Tümüyle reddediyoruz

Tümüyle reddediyoruz

​Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na Barış Pınarı tepkisi.
Petrolü temizleyen gönüllüler zehirlendi

Petrolü temizleyen gönüllüler zehirlendi

5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

Kurul 250 baz puanlık indirim kararı aldı.
Bir kere daha mahcup oldular

Bir kere daha mahcup oldular

Ömer Çelik, ABD ve Rusya ile mutabakatlara ilişkin konuştu.
Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Görgü tanıkları genç kadının yaptığını görünce ekiplere haber verdi.
PKK'dan yeni tabela oyunu

PKK'dan yeni tabela oyunu

​Rusya ve Esed rejimine yeni teklif: İsim değiştirelim!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.