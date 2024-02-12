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İstanbul'da feci kaza: Hamile kadın beton mikserinin altında kalarak öldü

Ataşehir'de, trafik ışıklarında mendil satan bir kadın, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

14:48 - 12/02/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul'da mendil satan hamile kadın beton mikserinin altında kalarak öldü.
İstanbul'da mendil satan hamile kadın beton mikserinin altında kalarak öldü.

Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken sürücü gözaltına alındı.


Kaza saat 11.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salim Baycan'ın kullandığı 34 ST 8951 plakalı beton mikseri, caddedeki trafik ışıklarında mendil satan Asya Sarmaşık'ı ezdi.

Hamile kadın ve karnındaki bebeği öldü

Kadına çarptığını fark eden sürücü, bir süre sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, beton mikserinin ezdiği hamile kadın ve bebeğinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen kadının ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri caddede önlem alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Yapılan incelemenin ardından kadının ve bebeğinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Salim Baycan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Kazayı gören motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi" diye konuştu. Çevre sakinlerinden bir kişi ise, "Mendil satıyormuş kırmızı ışık yanıyormuş o sırada. Araçlar hareket ettiğinde şoför de hareket etmiş kadın da önüne atlamış." şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

#kaza
#Ataşehir
#trafik
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