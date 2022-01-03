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İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden sabah saatlerinde çıkan Emel Koç L., işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi.

İşe giderken İETT otobüsü çarptı


O esnada seferini yapan Fatih Peçe idaresindeki 34 LR 1043 plakalı İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Lokmacı’ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadın ağır yaralı


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapanan Emel Koç L.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Peçe ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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