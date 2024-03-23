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İstanbul'da feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptığı bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

23:53 - 23/03/2024 Cumartesi
DHA
Gaziosmanpaşa'da bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan S.G.'nin kullandığı 34 FV 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan S.G.'yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Durumu ağır

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.G'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Ekipler saplanan bariyerleri araçtan güçlükle çıkartırken, otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



#TEM Otoyolu
#Gaziosmanpaşa
#İstanbul
#Kaza
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