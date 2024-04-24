İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü saklandığı evdeki gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürü Ş.Ü'nün (53) saklandığı adresi tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda Ş.Ü, evinin bir duvarından çatıya açılan gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin emniyettteki işlemleri sürüyor.