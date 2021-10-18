Gündem İstanbulda FETÖ operasyonu 23 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, 23 eski polis akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Arşiv

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 adrese eş zamanlı düzelendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü


Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli iki ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 33 şüpheli için gözaltı kararı var
GÜNDEM
İstanbul merkezli iki ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 33 şüpheli için gözaltı kararı var

Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 51 şüpheli için gözaltı kararı var
GÜNDEM
Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 51 şüpheli için gözaltı kararı var
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

'Eşsiz hizmetleri unutulmayacak'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.