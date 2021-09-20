İstanbul’da FETÖ operasyonu: Beş komiser yardımcısı gözaltında

FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru, haklarında verilen gözaltı kararı sonrası yakalandı.
"EV ABİLİĞİ YAPTILAR"
Gözaltına alınanların, haklarında üniversite okudukları dönemde ’ev abiliği’ yaptıklarına dair beyanlar bulunuyor.
FETÖ'CÜLERLE YOĞUN İRTİBAT
Kullanmış oldukları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şahıslarla yoğun şekilde irtibatlı oldukları da tespit edildi. Operasyonlarda 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.