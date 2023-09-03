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İstanbul'da FETÖ operasyonunda yakalanan beş kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ mensuplarının kaldığı "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan dokuz şüpheliden beşi tutuklandı.

11:47 . 3/09/2023 Pazar
AA
FETÖ operasyonunda yakalanan dokuz şüpheliden beşi tutuklandı.

FETÖ operasyonunda yakalanan dokuz şüpheliden beşi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.


Burada savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




#FETÖ
#İstanbul
#Operasyon
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