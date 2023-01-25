İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem ve polis akademisi yapılanmasını deşifre etti. Emniyet, ankesör ve HTS kayıtları üzerinde çalışma yaptı. FETÖ ile irtibatı olan ve 2015’te akademinin kapatılmasıyla YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütle bağını koparmayan 18 kişi gözaltına alındı.