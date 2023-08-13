İstanbul'da fırtına alarmı: Denize girmek yasaklandı

İstanbul için hava durumu megakentte oturanlarca merak ediliyor. Güncel ve yeni hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. İşte İstanbul hava durumu son bilgiler.