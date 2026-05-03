İstanbul'da fırtına caminin minaresini salladı: İki bina tahliye edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Arnavutköy'de bir caminin minaresi sallanmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler minarenin yıkılma riskine karşı 2 binayı tahliye ederken, cadde trafiğe kapatıldı.

Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da gün boyunca kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Arnavutköy İmrahor Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde bulunan Berat Camii'nin minaresi sallanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde minarenin yıkılma riskine karşı caminin yanında ve karşısında bulunan 2 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ise caddeyi trafiğe kapattı.

Yedi aile tahliye edildi

Minarenin yıkılma riskine karşı tahliye edilen iki binada bulunan 7 aileden bazılarının yakınlarının yanına gittiği, bazılarının ise belediyenin belirlediği noktalarda konaklayacağı öğrenildi. Yapılacak olan incelemeler süresince caminin bir süre ibadete kapatılmasına ekipleri tarafından karar verildi.







