Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da fırtına caminin minaresini salladı: İki bina tahliye edildi

İstanbul'da fırtına caminin minaresini salladı: İki bina tahliye edildi

20:063/05/2026, الأحد
DHA
Sonraki haber
Yıkılma riski nedeniyle yedi aile tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.
Yıkılma riski nedeniyle yedi aile tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da etkili olan fırtına Arnavutköy’de tehlikeli anlara neden oldu. Berat Camii’nin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle sallanırken, yıkılma riskine karşı çevredeki iki bina tahliye edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, cami geçici süreyle ibadete kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Arnavutköy'de bir caminin minaresi sallanmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler minarenin yıkılma riskine karşı 2 binayı tahliye ederken, cadde trafiğe kapatıldı.

Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da gün boyunca kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Arnavutköy İmrahor Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde bulunan Berat Camii'nin minaresi sallanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde minarenin yıkılma riskine karşı caminin yanında ve karşısında bulunan 2 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ise caddeyi trafiğe kapattı.

Yedi aile tahliye edildi

Minarenin yıkılma riskine karşı tahliye edilen iki binada bulunan 7 aileden bazılarının yakınlarının yanına gittiği, bazılarının ise belediyenin belirlediği noktalarda konaklayacağı öğrenildi. Yapılacak olan incelemeler süresince caminin bir süre ibadete kapatılmasına ekipleri tarafından karar verildi.



#İstanbul
#Arnavutköy
#Lodos
#Cami
#Minare
#Tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 için geri sayım başladı: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte takvim