Gündem İstanbulda fırtına etkisini kaybediyor Yağış devam edecek sıcaklık düşecek
İSTANBUL

İstanbul'da fırtına etkisini kaybediyor! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da fırtına etkisini kaybediyor: Yağış devam edecek sıcaklık düşecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da fırtına etkili oldu.
İstanbul'da fırtına etkili oldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 46 ile yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 46 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

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