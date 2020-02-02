Gündem İstanbulda gece yarısı panik anlar Arnavutköyde, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi
İSTANBUL

İstanbul'da gece yarısı panik anlar: Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi

İstanbul'da gece yarısı panik anlar: Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.
Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kara: Maske takmamızı gerektirecek durum yok
HAYAT
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kara: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.

Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.
Maskeye gerek yok

Maskeye gerek yok

Türkiye en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geliyor.
Gece yarısı panik

Gece yarısı panik

​Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi.
Çin dışında ilk ölüm

Çin dışında ilk ölüm

​Filipinler'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk uçak<br>gemimiz denizde

İlk uçak
gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

İBB'li Şişli'nin ahlaksız sözlerine tepki yağdı.
Vuhan’dan geldiler

Vuhan’dan geldiler

​32 saatlik Koca Yusuf Operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

​Evlatlarımız satılık değil diyen Sudanlılar, hükümeti protesto ediyor.
Suriye'de<br>karşı taarruz

Suriye'de
karşı taarruz

​SMO, Tel Rıfat yönüne doğru ilerlemeye başladı.
Songar görevde

Songar görevde

​Dünyanın ilk silahlı dronu, TSK envanterine girdi.
Kaftancıoğlu çıkmazı

Kaftancıoğlu çıkmazı

Büyük çekişmenin yaşanacağı kurultay 9 Şubat'ta yapılacak.
Virüs ekonomiye<br>de sıçradı

Virüs ekonomiye
de sıçradı

​Ticaret savaşlarının yanına bir de virüs tehdidi eklendi.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

​Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Tahliye operasyonu tamamlandı

Tahliye operasyonu tamamlandı

​14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.