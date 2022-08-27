İstanbul'da geniş çaplı asayiş uygulaması

İkinci aşamada da 2 bin 25 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 133 bin 995 kişi sorgulanırken, aranan 263 kişi, yoklama kaçağı 198 kişi yakalandı. Ayrıca 23’ü de yabancı uyruklu olan şahıslar sorgulandı.