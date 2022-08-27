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İstanbul'da geniş çaplı asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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İstanbulda geniş çaplı asayiş uygulaması
İstanbul'da asayiş operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen şahıslar didik didik aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.

Saat 21.00’da başlayan 200 personelin katıldığı uygulama saat 00.00’ e kadar devam etti.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması: Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimde sürücülere ceza
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Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
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Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.
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Taksim Meydanı'ndaki uygulamada, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı.
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Dedektör narkotik köpeğinin de katıldığı denetimde, ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü ile belgesi eksik sürücüye ceza yazıldı.
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması: Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimde sürücülere ceza
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da iki bin polisle huzur uygulaması: Aranan 361 kişi yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Megakent’te helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
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Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi.
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Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.
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Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Hassas Burunlu Narkotik Köpeği “Kanıt”ta uygulamaya destek verdi.
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İki aşama şeklinde yapılan uygulamanın ilk aşamasında 2 bin 70 personel 230 nokrada görev alırken 1 polis helikopteri, 2 Deniz Liman Şube Botu görev aldı.
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İkinci aşamada da 2 bin 25 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 133 bin 995 kişi sorgulanırken, aranan 263 kişi, yoklama kaçağı 198 kişi yakalandı. Ayrıca 23’ü de yabancı uyruklu olan şahıslar sorgulandı.
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Yapılan denetimlerde 2 bin 776 gram uyuşturucu madde, 384 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 80 Türk Lirası ve 100 dolar ele geçirilirken, 46 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 614 adet fişek ele geçirildi.
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20 bin 838 aracın denetlendiği uygulamada 479 motosiklet kontrol edilirken 5 araç trafikten men edildi. Huzur uygulamasında 884 iş yeri kontrol edilirken, 23 iş yeri şahsa işlem 9 bin 629 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.
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İstanbul'da iki bin polisle huzur uygulaması: Aranan 361 kişi yakalandı
İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetiminde çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ile 174 yoklama kaçağı yakalandı, çok sayıda sürücüye ve iş yerine ceza kesildi.
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