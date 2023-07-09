İstanbul'da göçmen denetimi: 511 kaçak yakalandı

Yasadışı göçle mücadele çerçevesinde artan denetimlerde, Fatih ve Beyoğlu’nda çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika kökenli 186 düzensiz göçmen yakalandı. İki ayrı zaman aralığındaki faaliyetlerde 707 yabancı yakalanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bırakılmıştı. Buna göre son iki gün içerisinde farklı zaman aralıklarında gerçekleştirilen aramalarda çoğunluğu Ortadoğu, Asya ve Afrika kökenli 893 illegal sığınmacı yakalanıp deport işlemine konmuş oldu.