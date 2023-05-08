İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yakalanan 11 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Yaklaşık 10 ay süren çalışmalar sırasında, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen düzensiz göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürmeyi amaçlayan organize suç örgütü, teknik ve fiziki takibe alındı.

Örgüt üyelerinin, Fatih'te 5 ayrı ikamet adresini, düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındırılması için kullandığı, aynı ilçede 2 restoranın da düzensiz göçmenlerle buluşma yeri olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Avrupa'ya götürmek vaadiyle kandırdıkları düzensiz göçmenlerden 5 bin ila 7 bin dolar ya da avro gibi paralar isteyen şüphelilerin, para transferlerini de bu restoranlarda gerçekleştirdiği tespit edildi.

Deşifre çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca, deniz yoluyla Romanya'ya gönderilmeye çalışılan bazı düzensiz göçmenler de Arnavutköy açıklarında tekneleri batmak üzereyken kurtarılarak muhafaza altına alınırken, operasyonun tamamında yakalanan 583 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Adreslerde yapılan aramalarda, 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot ile 10 otomobile el konulurken, 35 pasaport, 1 tabanca, 12 can yeleği, 25 cep telefonu, 1 dürbün, yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.







