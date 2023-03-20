İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı olacak. Yağışların; Ordu, Giresun, Samsun, Hatay, Gaziantep ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.