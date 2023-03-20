|
Reklam
Reklam
Gündem

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 67 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda ise trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

09:46 . 20/03/2023 Pazartesi
IHA
Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçülürken Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.D-100 Karayolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



#İstanbul
#Trafik
#Yoğunluk
#İBB
#D-100 Karayolu Kadıköy
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.