Gündem İSKİ duyurdu İstanbulda 8 ilçede su kesintisi
İSTANBUL

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Kasım Salı günü İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu nedenle İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. Vatandaşlar, 'İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?'; 'İstanbul'da sular ne zaman gelecek?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 16 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbulda sular ne zaman gelecek? (16 Kasım 2021) İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Arşiv

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasındaki toplamda 8 ilçede su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?"; "Sular ne zaman gelecek" sorularına yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman kesilecek, su kesintisi ne zaman giderilecek?

İşte 16 Kasım 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

BAŞAKŞEHİR

  • Etkilenen Mahalleler: Ziya Gökalp Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 09:45
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

  • Etkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 09:45
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

  • Etkilenen Mahalleler: Kücük Piyale Mah,Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 11:04
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

  • Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:50
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

  • Etkilenen Mahalleler: Caferağa Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:15
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

  • Etkilenen Mahalleler: Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:53
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

  • Etkilenen Mahalleler: Gümüşyaka Merkez Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:05
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

  • Etkilenen Mahalleler: Mahmut Şevket Paşa Mah
  • Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 16.11.2021 10:35
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su yok
GÜNDEM
İSKİ duyurdu: İstanbul'da pazar günü 8 ilçede 8 saat su yok

İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak
GÜNDEM
İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak

İSKİ'den su kesintisi duyurusu: İstanbul'un 7 ilçesinde 11 saat su yok!
GÜNDEM
İSKİ'den su kesintisi duyurusu: İstanbul'un 7 ilçesinde 11 saat su yok!
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.