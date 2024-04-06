İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi.

Olay, Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin şahsı ikna etme çabası sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.