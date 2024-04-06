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İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna etme çabası sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

20:35 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:49 - 6/04/2024 Cumartesi
IHA
Kendini eve kilitleyen şahız özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Kendini eve kilitleyen şahız özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi.

Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin şahsı ikna etme çabası sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Özel Harekat Polisi
#İstanbul
#Sultanbeyli
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